【ニューヨーク＝木瀬武】２１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２７６・３１ドル高の５万０２８５・６６ドルとなり、最高値をつけた。最高値の更新は２月以来、約３か月ぶり。原油先物価格や米長期金利の下落が好感されて買い注文が優勢となった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議への期待が背景にある。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２２・７４ポイント高の２万６２９