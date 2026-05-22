東京・世田谷区の路上で、男子高校生を殴り、スマートフォンを奪ったなどとして、19歳の男ら2人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。記者「男性は裏路地に連れられ、逃げようとしたところ、突然、男らに蹴られたということです」捜査関係者によりますと、強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、沖縄県の19歳の男ら2人で、去年11月、世田谷区松原の路上で男子高校生（10代）を「30万円払え」などと脅して暴行を加えてけがをさせたう