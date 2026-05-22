ロックミュージシャンの清春（57）が21日、インスタグラムを更新。TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」のオフショットを公開した。清春は「何年か振りに小沢さんと再会出来ました！」とつづり、「ラヴィット」のハッシュタグを付けて投稿し、俳優の小沢仁志（63）とのツーショットを公開した。この投稿に「最高に面白かった」「朝からかっこよくてテレビに釘付けでした」「朝からびっくり！」「小沢兄貴！激レアなツーショ