ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】ルビオ米国務長官は21日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡での通航料徴収は「世界に対する脅威」だと述べ、認められないと改めて強調した。イランが徴収の権利を主張し続ければ、戦闘終結に向けた合意は「実現不可能になる」と警告した。南部フロリダ州で記者団の質問に答えた。トランプ大統領もイランの通航料徴収を「望んでい