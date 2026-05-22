レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が21日、インスタグラムを更新。私服ショットを公開した。央川は「撮影前に髪のメンテナンス。ブラウンとシルバーで色味を落ち着かせてもらいました」とつづり、へそピアスチラ見せの最新ショットを公開した。そして「最近ずっとダメージケアメインでメンテナンス続けてたから髪の調子が良くて嬉しい」と明かした。この投稿に「綺麗過ぎでしょ」「サラサラですね」「超カワイ