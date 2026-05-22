マツダ「新型ファミリア」は“リッター24km”走れる！自動車の歴史を振り返ると、かつて一世を風靡した乗用車が時代とともに役割を変えながら、現在も生き残っているというケースがあります。そしてマツダの「ファミリア」シリーズもその一つ。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「新型ファミリア」です！（10枚）大衆車としてマツダの屋台骨を支えた“ファミリア”の血統を受け継ぐ末裔として、「ファミリアバン」はプロ