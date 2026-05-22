映画「スター・ウォーズ」の最新作が22日から公開されるのを前に、名古屋で上映会が開かれ、多くのファンが訪れました。「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」はシリーズ7年ぶりとなる最新作で、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、フォースと呼ばれる特別な力を持つ孤児グローグーの絆と壮大な冒険を描く物語です。21日、名古屋市中村区のミ