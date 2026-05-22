“モデル姿”が反響を呼んでいる。アルビレックス新潟レディースでプレーする、元なでしこジャパンFWの川澄奈穂美が自身のインスタグラムを更新。モデルショットを公開した。川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜。Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました。とっても気に入っています」と投稿。公開された写真では、コラボTシャツやキャップを着用し、カメラ目線でポーズを決めるモデルショットを披露した。ロングスカート