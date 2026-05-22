俳優の織田裕二（５８）が、テレビ朝日系で６月２７日に放送されるドラマ「ダブルエッジ〜甦った男」（後９・００）で同局ドラマ初主演を務め、車椅子の刑事役を演じることが２１日、分かった。ヒロインは俳優・小野花梨（２７）で、両者は初共演となる。織田はある事件をきっかけに車いす生活を余儀なくされた、１人では動けない元捜査一課のエース刑事役。小野は自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）で人との関わりが苦手な財務捜査