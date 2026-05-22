NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4542.50（+7.20+0.16%） 金６月限は続伸。時間外取引では、米大統領がイラン協議は最終段階と述べたことが支援要因になったが、利食い売りに上値を抑えられた。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、フィラデルフィア連銀景況指数の急低下などが圧迫要因になったが、米国とイランの合意期待を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS