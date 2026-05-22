NY株式21日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均50285.66（+276.31+0.55%） S＆P5007445.72（+12.75+0.17%） ナスダック26293.10（+22.74+0.09%） CME日経平均先物62195（大証終比：+655+1.05%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。序盤は売りが先行し、ダウ平均もマイナス圏での推移が続いていた。原油価格と米国債利回り上昇が重荷となっていた。 イラン最高指導者が「