米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 4.072（+0.017） 米10年債4.564（-0.022） 米30年債5.090（-0.033） 期待インフレ率2.428（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。後半に下げに転じた。原油が下げに転じたことがきっかけ。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイランが戦闘再