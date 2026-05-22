俳優の中谷美紀（５０）が２１日、都内のフランス大使館で開かれた仏ナチュラルミネラルウオーターブランド「エビアン」の２００周年・新ボトルの発表会に出席した。エビアン２００周年ＪＡＰＡＮアンバサダーの中谷は、美肌を大胆に露出した白いドレスで登場。「２００周年のお祝いの気持ちを表現したく、水の精のようなイメージで、このドレスをまとってみました」と少し照れながら解説した。中谷は２拠点生活をしているオ