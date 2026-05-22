「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）大関霧島が関脇琴勝峰をはたき込み、１０勝目を挙げて賜杯争いトップを守った。２敗は霧島、琴栄峰の２人。３敗対決は若隆景が豪ノ山を下した。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は、霧島の一番に「危なかったな」と苦言を呈した。◇◇霧島は勝ちはしたけど、危なかったな。琴勝峰に押し込まれて、苦しくて左へ回り込んで、最後は何とか、はたき込