バレーボール男子で、２４年パリ五輪代表の石川祐希（３０）が２１日、イタリア・セリエＡ１１季目を終え羽田空港に帰国。日本代表に“常勝軍団”ペルージャのメンタルを還元することを誓った。今季はリーグ優勝を含め、世界クラブ選手権、スーパー杯、欧州ＣＬ連覇と４冠を達成。自身は右膝のけがに悩まされて出場機会が少なく「非常に複雑」とやり切れない思いもあるが、「僕たちがなぜ勝ち続けられるのか学べた。練習通りに