視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ せいや探偵の調査した『プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？』は、大阪府の男性（26）から。私は、小学生の頃から野球を続けており、ポジションはピッチャ&