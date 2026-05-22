兵庫県警本部兵庫県たつの市の住宅で住人の母（74）と娘（52）が殺害された事件で、2人には抵抗した際にできる傷があった一方、背中には傷がなかったことが22日、県警への取材で分かった。母親は屋内の玄関付近、娘はその先の廊下で倒れており、県警は何者かが玄関から侵入し、正面から襲った可能性があるとみて調べている。県警は21日、殺人事件と断定し、たつの署に捜査本部を設置した。司法解剖の結果、2人の死因はいずれも