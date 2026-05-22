フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が２１日、神戸市役所で神戸市スポーツ栄誉賞を受賞。１３日の引退会見での結婚発表後の周囲の反応を明かした。「出会う人、出会う人が結婚おめでとうと言ってくれる」と多くの祝福を受けた。お相手は大学時代に出会った同い年の一般男性。スケート教室で子どもたちの指導に関わる中「教室にいてる子たちにも『誰と結婚し