NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、谷田歩が和泉元彦役を演じている。元彦は、仲間由紀恵演じる和泉千佳子の夫として登場する人物だ。千佳子が中心となる場面が多いが、夫である元彦の存在によって、彼女がどんな家庭の中にいて、何を抱えてきたのかが少しずつ見えてくる。派手に前へ出る役ではないものの、千佳子の人物像を深めるうえで欠かせない役どころである。 参考：『風、薫る』第40話、りん（見上愛）が千佳子（仲間由