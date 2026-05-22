坂口健太郎が主演を務める10月期の連続ドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）の追加キャストとして、韓国の俳優イ・ジュンギらの出演が発表された。 参考：坂口健太郎、アジア7都市が舞台のドラマ『kiDnap GAME』で主演「挑戦的な作品に」 本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。 東京、