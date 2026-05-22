ブンデスリーガ 25/26の入替戦決勝 ウォルフスブルクとパーダーボルンの第1戦が、5月22日03:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはアダム・ダギム（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、ヨアキム・メーレ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパーダーボルンはステファノ・マリーノ（FW）、フィリッ