プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第9節 メヘレンとクラブ・ブリュージュの試合が、5月22日03:30にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス