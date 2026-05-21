米ブランド管理会社マーキー・ブランズ（Marquee Brands）が、ドバイの不動産開発企業ダマック（DAMAC）グループとパートナーシップを提携し、イタリアのファッションブランド「ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）」の過半数の株式取得に最終合意した。2026年第2四半期までに完了する見込みで、その後もダマックグループは主要株主として残る予定だ。なお具体的な買収金額は明らかになっていない。【画像をもっと見る】ロ