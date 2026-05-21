ファンケルが、「老化への挑戦」を加速させる。東京・大手町で開催した事業戦略発表会では、機能性表示食品「ウェルエイジ プレミアム」（30粒・30日分 5870円）」の国内売上高を2035年までに100億円規模まで高めていく意向を示した。【画像をもっと見る】ファンケルは、2025年にキリングループの傘下になって以降、キリンヘルスサイエンス事業の中軸に位置。今年3月に策定した長期経営構想「ファンケル・ヴィジョン2035」では