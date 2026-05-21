資生堂が手がける「クレ・ド・ポー ボーテ（Clé de Peau Beauté）」が、最高峰ライン「シナクティフ」から、ボディクリーム「シナクティフ クレームコール」（195g 4万7300円）を7月21日に発売する。【画像をもっと見る】同商品は、シナクティフ独自成分のピュリファイングBを配合。桑白皮エキス、ケイ皮エキス、オドリコソウエキスなどを組み合わせ、肌をなめらかに整えながら洗練された印象へ導く。加えて、収縮型