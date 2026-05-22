岐阜県関市内の学校で、生徒816人分の名前などの個人情報が入ったUSBメモリーを紛失したことが分かりました。関市教育委員会によりますと、市内の学校の図書館で先月20日、パソコンに接続されていたはずのUSBメモリーが無くなっていることに、担当の職員が気付きました。保存データには在校生と卒業生計816人分の氏名や学年、クラスなどの個人情報が含まれていて、パソコンに接続したままで管理されていた