■フライト 216円(+50円、+30.1％) ストップ高 フライトソリューションズ [東証Ｓ]がストップ高。20日の取引終了後、26年3月期単独決算の発表にあわせて、27年3月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は50億3000万円（前期比71.8％増）、営業損益予想は3億8000万円の黒字（前期は2億7600万円の赤字）とした。各損益は4期ぶりの黒字転換を見込んでおり、好感した買いが集まった。SIソリューション事業で