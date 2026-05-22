左ふくらはぎの肉離れで離脱している西武の桑原が、早ければ26日から始まる交流戦、ヤクルト戦で1軍復帰する可能性が出てきた。4月21日のソフトバンク戦の走塁中に負傷し、実戦復帰まで約1カ月とされていた。15日にファーム・リーグ、巨人戦で実戦復帰。19日の3軍戦でも先発出場するなど調整を重ねていた。また、右手親指の負傷でDHに専念していた渡部が、22日からのオリックス3連戦中にも三塁守備に就く見通しとなった。