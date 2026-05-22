【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、東京競馬場ではオークス（G1）が行われる。2021年にこれを制したのがユーバーレーベン。手塚貴久調教師の管理馬だった。同馬は6月の東京の新馬戦を快勝すると、その後は北海道へ遠征し、札幌2歳S（G3）に挑戦。5番人気ながら2着と好走した。しかし、その後は阪神ジュベナイルF（G1）をはじめ、重賞戦線で3着惜敗が続いた。「難しい面のあるゴールドシップ産駒で、疝痛（せんつう）に