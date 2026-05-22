今季から新設された「損保ジャパンHIKESHI賞」の中間ランキング（5月17日時点）が発表され、ロッテ・八木が37ポイントで両リーグトップだった。救援投手の獲得アウト数などが評価される賞で「（12球団トップは）うれしいです。でも、ほんまに（これからも）やることは変わらないんで」と感想を口にした。5年目の今季は4月15日の日本ハム戦でプロ初勝利を挙げるなど、救援で4勝をマーク。同29日の楽天戦では1球勝利も記録した