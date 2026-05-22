◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルトの長岡が2安打1打点で勝利に貢献した。初回先頭で右前打を放ち、先制のホームを踏むと、2点リードの2回2死三塁では貴重な追加点となる左中間への適時二塁打。低めのスプリットを捉え「絶対僕が還すという気持ちで打席に入った。うまく捉えることができた」とうなずいた。池山監督は「流れ的にも全然違う。いいタイムリーでしたね」と目を細めた。