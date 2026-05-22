◇セ・リーグ巨人１―3ヤクルト（2026年5月21日神宮）5年ぶりの8連勝はならなかった。巨人先発の田中将大が今季最短の4回4安打3失点で降板。神宮ではプロ3戦目で初黒星となった右腕は「一番は初回。リズムに乗る前にうまいことやられてしまった」と悔やんだ。小雨の中、出はなをくじかれた。初回。先頭の長岡に3球目を右前打、続くサンタナに初球を左中間へ二塁打され無死二、三塁。鈴木叶は初球で三ゴロも、三塁走者が