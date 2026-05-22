20日に病気のため死去した萩原清師（享年67）をしのび、突然の訃報から一夜明けた21日、東西トレセンでは同師と親交の深いホースマンが早過ぎる死を悼んだ。萩原師の手がけたロジユニヴァースで09年ダービーを制した横山典は「調子が悪いとは聞いていたけど、早いし残念。一緒にダービーを勝てたのはいい思い出」と話した。オークス出走のドリームコアを含む管理馬全44頭は21日付で大竹厩舎に転厩。萩原厩舎で約10年間、調教