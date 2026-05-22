日本サッカー協会は21日、6月11日開幕のW杯北中米大会に向けた壮行試合アイスランド戦（31日、MUFG国立）にDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）を追加招集することを発表した。27日の欧州カンファレンスリーグ決勝出場により不参加となるMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の代替招集となり、25日の国内合宿から壮行試合まで帯同する。最高の景色へ、総力を結集する。追加招集された吉田は国際Aマッチ126試合出場を