◇セ・リーグDeNA1―3広島（2026年5月21日マツダ）DeNAのドラフト5位・成瀬にとってプロ初失策が痛恨の失点につながった。4回に先制適時打を放ったが、6回の守備で落とし穴が待っていた。先発・東が1死から菊池、小園に2連打を浴びて同点に。なおも1死三塁で坂倉の二塁への力ないゴロにチャージして捕球を試みたが、グラブの下をすり抜けて勝ち越しを許した。チームは勝率5割復帰を逃し、2カード連続で負け越しとなり