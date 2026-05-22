日本代表キャプテンの石川祐希が、イタリア・セリエＡでの11シーズン目、ペルージャでの2シーズン目を終え、5月21日に帰国。空港で取材に応じた。 今季のペルージャは、石川にとって初となるスクテッド（セリエＡ優勝）に加え、世界クラブ選手権、スーパー杯を制覇。最後に欧州チャンピオンズリーグ連覇も成し遂げ、4つものタイトルを獲得した。ただ石川自身は2月に右膝を痛めた