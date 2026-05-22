◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルトの山野太一投手（27）が21日、巨人戦に先発し7回7安打1失点、4奪三振の力投を見せ、両リーグトップでキャリアハイの6勝目を挙げた。今季の巨人戦は3戦全勝で、計20イニングを投げ3失点と安定感は抜群。首位を守ったチームは再び今季最多の貯金10とした。地に足が着いている証拠だった。山野は走者を背負いながらも7回1失点。昨年の5勝を超える自己最多の6勝目