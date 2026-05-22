「自衛隊魂」で活躍だ！楽天の4年目左腕・古賀が本拠での1軍練習に初めて合流した。22日に出場選手登録される見込みで、育成出身の21歳は「びっくりした。こんなに早く（1軍に）呼ばれるとは思ってなかった」と笑顔で話した。下関国際3年夏の甲子園で準V。昨年11月に支配下登録され、直後の12月に辰己らと行った自衛隊への体験入隊が今に生きている。陸上自衛隊別府駐屯地で2日間、重さ20キロのリュックを背負って距離4キロの