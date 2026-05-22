サッカー日本代表の中村俊輔コーチ（47）が取材に応じ“PK担当”としてのビジョンを明かした。25日からの国内合宿に向け、既に各選手のPK練習の映像をチェック済み。狙うコースやスピード、主審の笛からキックまでの間など多様なアイデアを選手に提示する方針だ。現役時代にPKで日本代表歴代3位の6得点の記録を持つ中村コーチは「いつ頃から練習するのがベストな形か、など自分の中では案がある。森保さんに提案して判断して