織田裕二が主演を務め、小野花梨がヒロインを演じるテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が、テレビ朝日系にて6月27日21時から放送されることが決まった。織田と小野は初共演で、織田はテレビ朝日ドラマ初主演。【写真】織田裕二の緊迫感あふれる『ダブルエッジ』場面写真本作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手