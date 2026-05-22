◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人は山野（ヤ）に７回を１点しか奪えず、このカードだけで３勝目を献上。巨人がヤクルト投手に３勝以上を許したのは、２４年吉村に３勝を挙げられて以来だ。５月までに巨人から３勝した投手は、１５年野村祐輔（広）以来だが、ヤクルト投手では（５月は５月までの勝利数）年度投手５月→最終５７年金田正一３勝→７勝５８年金田正一５勝→８勝５９年金田正一３