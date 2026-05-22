２０日に病気のため６７歳で亡くなった萩原清調教師＝美浦＝から、４４頭の管理馬が転厩してくる形となった大竹正博調教師（５６）＝美浦＝が２１日、美浦トレセンで取材に応じた。強い雨風のなか、沈痛な表情で口を開いた。「ほとんどの調教師は定年を迎えて引退するので…」と早い別れを悼んだ。大竹師は９８年６月から調教師試験に合格するまでの約１０年を萩原厩舎で過ごした。「馬に対する姿勢がとにかくすごかった。この