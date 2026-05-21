3月は気温が上がり始め、洗車をしやすくなる季節だ。冬のあいだに付着した泥汚れや雨ジミ、花粉、黄砂などを落としたいと考えるユーザーも増え、カーシャンプーの需要が高まりやすい。 今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーシャンプーTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している