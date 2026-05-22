俳優の坂口健太郎が主演を務める、フジテレビの10月期ドラマ『kiDnap GAME』に韓国を代表する人気俳優・イ・ジュンギをはじめとする、アジアの実力派俳優陣が出演することが発表された。【写真】LISA＆坂口健太郎、抱き合うショット本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。同作はアジア7都市で同時多発誘拐事