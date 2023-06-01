北海道・帯広警察署は2026年5月21日、帯広市に住む自称・アルバイト従業員の男（44）を性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕しました。男は21日午後8時半ごろ、帯広市西2条南9丁目にある飲食店内で、帯広市に住む20代の女性のスカート内にスマートフォンを向け、撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は面識があり、男は椅子に座る女性の正面からスマートフォンを使ってスカート内の写真