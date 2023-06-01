◇女子ゴルフブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）新人の藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が4アンダーでトップに並んだ。新人の藤本が初めて首位で滑り出した。地元福岡で開催された先週のSkyRKBレディースは気合が空回りして予選落ち。「悔しくて何かを変えないといけないと思った」と中学時代から使用してきたピン型のパターから大型マレット型に変更。「ヘッドが大きくて