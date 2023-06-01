◇女子ゴルフブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）昨年のプロテストに8度目の挑戦で合格したルーキー鳴川愛里（27＝フリー）が7バーディー、5ボギーの70で回り、首位と2打差の12位と好発進した。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）、同2位の菅楓華（21＝ニトリ）、新人の藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が4アンダーでトップに並んだ。雨と風の中、苦労人ルー