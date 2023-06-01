【祭典の鼓動】アイルランドのダブリン郊外で17日、ささやかなW杯壮行会が行われた。アフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国カボベルデ。出場44試合を誇るピコことDFロベルト・ロペス（33）が昼食を約束していた両親の家に向かうと、数十人の地元住民がサプライズでお出迎え。アイルランドの公共放送RTEは「ごちそうというよりはパーティーだね」と家族や友人、隣人に囲まれて笑顔を見せる地元出身のヒーローの