◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（8）】2大会連続でW杯メンバーに選出された日本代表MF伊東純也（33＝ゲンク）は今大会を最後のW杯と位置づけている。第1次森保ジャパン発足時から招集されてきた攻撃陣の最年長。ベテランの域に差し掛かった今も好調を維持し続ける環境づくり、今大会で成し遂げたいことは――。スポニチ本紙の単独インタビューに応じ、W杯集大成の決意と22年カタール大会の雪辱を誓っ