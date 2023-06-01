3歳世代の頂点を決める「第93回ダービー」の1週前追い切りが21日、東西トレセンで行われた。エムズビギン（牡＝友道）は新コンビのゴンサルベスが美浦から駆けつけて1週前追いに騎乗。雨が強まるCWコースで終始手応え良く、6F80秒4〜1F11秒6をマークした。鞍上は「乗りやすいけど、自分の性格を持っている。競馬では、どれだけリラックスできるか」とポイントに挙げた。ダービー初参戦については「計画にはなかったけど、夢